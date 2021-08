Myśląc, że rozmawia z policjantem CBŚP, autoryzowała przelewy. Z konta zniknęło ponad 150 tysięcy złotych

Ponad 150 tysięcy złotych padło łupem oszusta, który podszywając się pod funkcjonariusza CBŚP zadzwonił do mieszkanki powiatu parczewskiego. Pod legendą rozpracowywania grupy przestępczej, nakłonił ją do podania kodów autoryzacyjnych do przelewów bankowych. Oszusta poszukują policjanci i apelują o ostrożność oraz rozwagę!