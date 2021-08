Koncertowe podejście do psów Data publikacji 06.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla wielu osób służba w policyjnych szeregach to droga do realizacji własnej pasji. Jedną z takich osób z pewnością jest asp. szt. Waldemar Skotarski – Kapelmistrz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który każdego dnia swojej pracy obcuje z muzyką. Jednak na muzyce nie kończą się zainteresowania policjanta. Jego kolejną miłością są psy, które szkoli, co również przekłada się na wymierne rezultaty — jego owczarek niemiecki Niki zdobył właśnie I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Śląska psów obronnych w Zabrzu. Gratulujemy!

Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu – powiedział Konfucjusz. A co powiedzieć o kimś, dla kogo jedna pasja to za mało?

Muzyczna dusza

Asp. szt. Waldemar Skotarki to policjant, w którego duszy gra muzyka. Policjant z dużym powodzeniem zdołał połączyć swoją pasję ze służbą w policyjnym mundurze. 26 lat temu dołączył do Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a od 11 lat jest jej Kapelmistrzem, oraz dodatkowo instrumentalistą — trębaczem. Więcej o Orkiestrze przeczytasz TUTAJ.

Do najważniejszych momentów działalności orkiestry pod kierownictwem asp. szt. Waldemara Skotarskiego należą: wydanie pierwszej płyty - „Policja Świątecznie” (Listopad 2011), udział we wrześniu 2012 roku na terenie Federacji Rosyjskiej w uroczystościach upamiętniających tragedię polskich policjantów II RP (Ostaszków — Twer — Miednoje), wydanie drugiej płyty - „Policja Rozrywkowo” (Listopad 2013), oraz Jubileuszowy Koncert w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, który w 2018 roku dała orkiestra z okazji 45-lecia swojej działalności artystycznej. Jednak zamiłowania policjanta nie kończą się na muzyce…

Serce oddane psom

Drugim zajęciem, któremu już w swoim wolnym czasie oddaje się asp. szt. Waldemar Skotarski jest szkolenie psów. Policjant do tej aktywności podchodzi poważnie — psia pasja oznacza dla niego poświęcanie czworonogowi wystarczającej ilości czasu i stworzenie przemyślanej i dojrzałej relacji. Pracując z psem, trener stara się zbudować z nim nić porozumienia opartego przede wszystkim na zaufaniu. Pies, który ufa swojemu opiekunowi to pies, który chętnie słucha jego poleceń, szybciej uczy się nowych rzeczy i jest ogólnie bardziej podatny na szkolenie. A ufność i odpowiednie zmotywowanie do treningów jest właściwą drogą do odpowiedniego wyszkolenia psa. Takie odpowiedzialne podejście przyniosło już wymierne rezultaty. W miniony weekend w Zabrzu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska psów obronnych, w których udział wzięła Niki — suka owczarka niemieckiego, której właścicielem jest asp. szt. Waldemar Skotarski. Zawody odbywały się w 3 konkurencjach: ślad, posłuszeństwo i obrona. Niki wraz ze swoim opiekunem była bezkonkurencyjna i zajęła I miejsce w każdej z kategorii, tym samym zwyciężając w rywalizacji i zdobywając I miejsce Mistrzostw w kategorii IGP-3. Obecnie asp. szt. Waldemar Skotarski i Niki przygotowują się do Otwartych Mistrzostw Polski psów obronnych, które w dniach 9-12 września odbędą się w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zarówno na polu muzycznym, jak i trenerskim!