Dzięki policjantkom spełniło się marzenie 5-letniej Wiktorii Data publikacji 06.08.2021

Jarosławskie policjantki odwiedziła wczoraj 5-letnia mieszkanka gminy Chłopice ze swoim tatą. Wiktoria to bardzo radosna dziewczynka, której marzeniem było spotkać się z policjantką i z nią porozmawiać. Podczas odwiedzin funkcjonariuszka opowiedziała dziewczynce o tajnikach swojej pracy oraz pokazała sprzęt, jakim na co dzień dysponują stróże prawa. Po zakończonej wizycie Wiktoria oświadczyła, że na pewno zostanie policjantką - i to już niedługo.

Młodszy aspirant Agnieszka Stysiał spełniła wczoraj marzenie 5-letniej Wiktorii - małej „policjantki”. Do oficera dyżurnego przyszła dziewczynka z tatą i zapytała, czy może spotkać się z policjantką i z nią porozmawiać. Wiktoria na głowie miała założoną czapkę z napisem Policja, a w rękach trzymała dwa bukieciki polnych kwiatów. Na widok policjantek jej buzia się rozpromieniła. Od razu podeszła i wręczyła kwiatki funkcjonariuszkom.

Dziewczynka była bardzo zainteresowaną pracą policjantek, miała możliwość zobaczyć z bliska, jak wygląda ich codzienna służba. Podczas zwiedzania komendy zajrzała między innymi do niebieskiego pokoju. Dowiedziała się, do czego służy to pomieszczenie i kto może w nim przebywać. Wielką frajdę sprawiła jej możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu, w którym włączone zostały sygnały świetlno-dźwiękowe. Była bardzo dumna, że mogła usiąść za kierownicą policyjnego pojazdu, a jej „partnerem w służbie” był umundurowany policjant.

W rozmowie z policjantkami tata dziewczynki powiedział, że Wiktoria od grudnia ubiegłego roku nie rozstaje się z czapką, na której widnieje napis Policja, a jej wielkim marzeniem było spotkanie z policjantką i rozmową z nią. Przejeżdżając dzisiaj przed budynkiem komendy, córka bardzo prosiła, żeby choć na chwilę podjechali, by mogła zobaczyć policjantkę. Wiktoria z uśmiechem na twarzy zapewniła funkcjonariuszki, że na pewno zostanie policjantką - i to już niedługo.

Szczęście wymalowane na twarzy dziewczynki dało nam wiele radości i satysfakcji, że mogłyśmy spełnić jej marzenie. Na zakończenie spotkania "mała policjantka” otrzymała od funkcjonariuszki upominek – pluszowego policyjnego misia, który będzie jej przypominał o bezpieczeństwie i miło spędzonych chwilach.

(KWP w Rzeszowie)