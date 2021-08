Lubuscy policjanci najlepsi na Mistrzostwach Policji w podciąganiu na drążku Powrót Generuj PDF Drukuj 3 sierpnia w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Policji w podciąganiu na drążku. W zmaganiach uczestniczyli policjanci z lubuskiego garnizonu. Okazali się najlepsi. To młodszy aspirant Adrian Rezlerski z Żar oraz Michał Ostaszewski z Gorzowa Wielkopolskiego, którzy zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce!

We wtorek (3 sierpnia) w Poznaniu odbyły się IV Mistrzostwa Policji w podciąganiu na drążku. Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja i upowszechnianie sportów siłowych wśród policjantów i pracowników Policji. W zawodach wystartowało 18 zawodników. Funkcjonariusze reprezentowali trzy województwa: mazowieckie, lubuskie i wielkopolskie. Reprezentantem województwa lubuskiego był młodszy aspirant Adrian Rezlerski z Komendy Powiatowej Policji w Żarach, który już drugi raz uczestniczył w tego typu zmaganiach. W II edycji Mistrzostw, które odbyły się w 2019 roku nasz funkcjonariusz zajął III miejsce z rezultatem 47 podciągnięć. Tym razem poprawił swój wynik podciągając się 53 razy i zajął I miejsce w Mistrzostwach Policji w podciąganiu na drążku. Adrian o włos wyprzedził reprezentanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, aspiranta Michała Ostaszewskiego, który jako kontrterrorysta rywalizację zakończył na 52 powtórzeniach. Trzeci na podium był przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, uzyskując wynik 45 podciągnięć. Rywalizacja była zacięta, a poziom, jaki reprezentowali uczestnicy bardzo wyrównany. Podczas zawodów ściśle obowiązywały zasady. Zawodnik rozpoczynał podciąganie od pełnego wyprostu ramion, po komendzie START podciągał się do momentu aż broda znajdzie się nad drążkiem, a następnie opuszczał się w dół do pełnego wyprostu w stawach łokciowych - nie jest to prosta sprawa, a dyscyplina ta wymaga wielkiego wysiłku i sprawności fizycznej. Młodszy aspirant Adrian Rezlerski ukończył Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od lat pasjonuje się sportem, szczególnie treningiem funkcjonalnym, poprawą wszystkich cech motorycznych: szybkości, dynamiki, siły i wytrzymałości, a także sztukami walki: boks, MMA. Ukończył szkolenie z zakresu cross treningu, wcześniej trenował zapasy teraz jest instruktorem sportów walki - zapasów. To wszystko pozwoliło mu osiągnąć tak dobry wynik. Gratulujemy Adrianowi i Michałowi oraz wszystkim uczestnikom sprawności i profesjonalizmu.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim / ik