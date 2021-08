Jesteśmy dla Was, o każdej porze dnia i nocy - policjanci z Gubina pomogli sparaliżowanemu mężczyźnie

Każdego dnia otrzymujemy od mieszkańców szereg zgłoszeń, gdzie informowani jesteśmy o różnego rodzaju zdarzeniach. Wśród nich są także te nietypowe. W czwartek wieczorem kobieta zwróciła się o pomoc do mundurowych informując ich, że jej sparaliżowany ojciec spadł z łóżka i sama nie da rady go podnieść. Już po kilku minutach od zgłoszenia, policjanci stawili się w mieszkaniu zgłaszającej, podnieśli 90-latka i położyli go na łóżku. Kobieta nie kryła wdzięczności za okazaną pomoc.