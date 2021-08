Dzieci na hulajnogach na DK 36. Zainterweniował policjant po służbie Data publikacji 06.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Chciałem bardzo podziękować za pracę, jaką wykonujecie, że dbacie o bezpieczeństwo, bo te dzieciaki mogły zginąć… dziękuję za to, co robicie w tym rejonie…” - takie podziękowania odebrał dyżurny lubińskiej komendy, a mowa o dwójce dzieci, które na hulajnogach jechały ruchliwą drogą krajową nr 36. Dzieci zauważył policjant będący po służbie i zaalarmował kolegów, którzy na sygnałach szybko dotarli do małoletnich.

Wśród rozpędzonych samochodów osobowych i ciężarowych na drodze krajowej 36, na hulajnogach poruszało się dwoje dzieci w wieku 10 i 12 lat. Dziewczynkę i chłopca zauważył policjant, który przejeżdżał tą trasą po służbie. Z uwagi na to, że jechał w przeciwną stronę obok lubińskiego tzw. zakrętu śmierci i zatrzymanie auta spowodowałoby zagrożenie w ruchu, natychmiast o sytuacji powiadomił dyżurnego. Na miejsce na sygnałach szybko dotarty wysłane patrole prewencji i ruchu drogowego.

Jak się okazało kuzyni mieli bawić się na placu zabaw przed domem. Jednak, nie mówiąc nic opiekunom, postanowili wsiąść w autobus i pojechać do koleżanki, która mieszka w miejscowości pod Lubinem. Kiedy pojechali o jeden przystanek za daleko, nie chciało im się czekać na autobus powrotny, więc postanowili tę trasę pokonać krajową 36 na hulajnogach. Matka chłopca, kiedy zorientowała się, że nie ma dzieci w umówionym miejscu, zadzwoniła na telefon komórkowy syna. Niestety chłopiec zostawił go w swoim pokoju. Historia zakończyła się szczęśliwie. Dzieci zostały przez policjantów odwiezione do domu i przekazane rodzicom.

Po całej interwencji dyżurny odebrał telefon od mężczyzny, który w kilku słowach wyraził podziękowanie za interwencję naszych funkcjonariuszy: „Chciałem bardzo podziękować za pracę, jaką wykonujecie, że dbacie o bezpieczeństwo, bo te dzieciaki mogły zginąć…dziękuję za to, co robicie w tym rejonie…”. Każde przejawy sympatii i uznania ze strony mieszkańców są dla policjantów bezcenne, gdyż świadczą o tym, że dostrzegacie Państwo i doceniacie naszą pracę, a dla funkcjonariuszy stanowią jeszcze większą motywację do codziennej służby.

Z uwagi na to zdarzenie policjanci apelują o zwiększenie kontroli nad małoletnimi i tłumaczenie pociechom o zagrożeniach, jakie mogą spotkać na swojej drodze. Uczulmy nasze dzieci, aby zawsze mówiły, gdzie i u kogo będą przebywać. Ta historia pokazuje, że dzieci mają różne pomysły, niekoniecznie dla nich bezpieczne, dlatego rola opiekunów jest tutaj kluczowa i najważniejsza.

(KWP we Wrocławiu / kp)