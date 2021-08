Policyjny śmigłowiec w drodze do Turcji Data publikacji 07.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O 4.30 nad ranem policyjny Black Hawk wystartował z lotniska Warszawa-Babice do Turcji. Ośmiu policyjnych lotników oraz trzech strażaków znajduje się na pokładzie śmigłowca, którym polscy funkcjonariusze będę pomagać gasić pożary na wybrzeżu tureckim. Tuż przed wylotem na lotnisku z grupą udającą się na tę misję spotkali się ich przełożeni: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk.

Pomoc z Polski jest już w drodze do Turcji. To najbardziej doświadczeni funkcjonariusze obu służb. Łącznie 14 osób, które wykorzystując, jednego z najnowocześniejszych policyjnych śmigłowców, wielozadaniowego Black Hawka S-70i, pomogą w najbliższych dniach w gaszeniu pożarów na południowym wybrzeżu Turcji. Pierwsza trzyosobowa grupa strażaków wyruszyła minionej doby drogą lądową. Wiozą sprzęt potrzebny do gaszenie pożarów ze śmigłowca, m.in. duży zbiornik na wodę, tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów. Mniejszy zbiornik o pojemności 1,5 tys. litrów znajduje się na pokładzie Black Hawka, którym nad ranem poleciało z kolei 4 policyjnych pilotów i 4 crew chiefów oraz 6 strażaków. Dotrą na miejsce dziś wieczorem. Dołączą tam do podobnych zespołów m.in. z Chorwacji I Hiszpanii.

Przed wylotem na warszawskim lotnisku z grupą udającą się na tę misję spotkali się ich przełożeni. - Składam podziękowania na ręce Naczelnika Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP insp. pil. Roberta Sitka, ale też dla Głównego Sztabu Policji KGP, dzięki którym to przedsięwzięcie zostało zorganizowane w tak krótkim czasie. Wiem, że w najbliższych dniach będziecie pełnić służbę w ekstremalnych warunkach, dlatego podkreślam, że Wasze bezpieczeństwo, zarówno moich pilotów, moich mechaników, jak i kolegów ze straży pożarnej jest najważniejsze. Jedziecie z konkretną misją: ratować życie ludzkie, nie tylko obywateli tureckich, ale także turystów z całego świata, którzy chętnie przyjeżdżają wypoczywać w tym rejonie. Wiem, że sprostacie zadaniu w 100% i wrócicie wszyscy bezpiecznie – powiedział do funkcjonariuszy przed wylotem Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk z kolei podkreślił, że: - to historyczny dzień, pierwsza taka długa i daleka misja Policji i Straży Pożarnej. Ćwiczyliście wcześniej, a teraz macie okazję sprawdzić się w realnym działaniu, w boju. Dlatego jadą najlepsi strażacy i policyjni lotnicy. Współpraca Wasza na pewno jest wzorowa. Życzę Wam, podobnie jak Pan nadinsp. Kuster, byście wrócili bezpiecznie. Powodzenia i szczęśliwego powrotu - dodał.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska

Foto: kom. Piotr Maciejczak,

kpt. Piotr Zwarycz, KG PSP