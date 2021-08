11 osób podejrzanych o przestępstwa akcyzowe Data publikacji 09.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko w ostatnim czasie policjanci CBŚP zatrzymali 11 osób, w tym 4 podczas wspólnych działań z mazowiecką KAS. W jednej sprawie podejrzanych 7 osób usłyszało zarzuty w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej, w drugiej z 5 podejrzanymi wykonywali czynności prokuratorzy z praskiej Prokuratury Rejonowej w Warszawie. Podczas działań przejęto m.in. linię służącą do produkcji papierosów, wyprodukowane już papierosy, tytoń oraz inne komponenty.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji i Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej dotarli do miejsca w Warszawie, gdzie znajdowała się fabryka papierosów. W piwnicy domu w kilku wygłuszonych pomieszczeniach ukryta była kompletna linia służąca do produkcji papierosów, 121 tys. sztuk gotowych papierosów popakowanych w pudełka typu „pizza” oraz półprodukty służące do wytwarzania papierosów tj.: filtry, bibuły i owijki. Dodatkowo w miejscu zamieszkania jednego z podejrzanych znaleziono marihuanę i tabletki ecstasy.

Łącznie podczas działań zatrzymano 4 mężczyzn, w wieku od 34 do 44 lat. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie mężczyźni usłyszeli zarzuty karno-skarbowe dotyczące m.in. wytwarzania czy przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa.

Wyjaśnienie kolejnej sprawy jest efektem wielomiesięcznej współpracy policjantów z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tym razem zatrzymano 7 osób podejrzanych o przestępczość akcyzową. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że gang działał w latach 2015 – 2017. Wówczas to, członkowie grupy wprowadzali do obrotu wyroby tytoniowe i alkoholowe bez polskich znaków akcyzy na terenie woj. śląskiego i świętokrzyskiego. Według wstępnych szacunków śledczych, w wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 5 mln zł.

Realizacja została przeprowadzona przez policjantów CBŚP z Zarządów: w Kielcach, Katowicach i Szczecinie na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Wtedy to, zatrzymano 7 osób, w wieku od 45 do 59 lat. Funkcjonariusze przeszukali domy, inne obiekty oraz pojazdy należące do zatrzymanych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono kilkaset tys. zł.

W Śląskim Wydziale Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz karno-skarbowe. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

