Policjant na wolnym zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 09.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sejneński policjant będąc w czasie wolnym od służby w jednym ze sklepów w Sejnach rozpoznał poszukiwanego mężczyznę. Od razu wezwał kolegów, a poszukiwanego przytrzymał do czasu ich przybycia. Zatrzymany 34-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości mając do odbycia karę kilku dni pozbawienia wolności.

W sobotę, 07.08.2021 r., tuż po 18:00, sejneński policjant interweniował będąc w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusz robiąc zakupy w jednym ze sklepów na terenie Sejn zauważył mężczyznę, który wyglądem odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Funkcjonariusz wyszedł ze sklepu i poinformował dyżurnego sejneńskiej komendy o poszukiwanym mężczyźnie. Następnie wrócił do lokalu i zagaił rozmowę z poszukiwanym. Przytrzymał go do czasu przyjazdu mundurowych. Po chwili na miejscu pojawili się koledzy z patrolu interweniującego policjanta. Okazało się, że zatrzymany 34-latek poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Augustowie za niezapłaconą grzywnę za nieprzestrzeganie obostrzeń przeciwepidemicznych. Mężczyzna po opłaceniu wymaganej przez sąd kwoty wrócił do domu.

(KWP w Białymstoku / mw)