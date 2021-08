Policyjny pilotaż rannego 18-latka Data publikacji 09.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bielskiej drogówki pilotowali samochód z mężczyzną wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej. 18-latek miał rozcięty nadgarstek i jego rana mocno krwawiła. Z prośbą o pomoc zwrócił się do mundurowych brat mężczyzny. Eskorta policjantów pozwoliła na szybkie dotarcie do szpitala. Tam 18-latkiem zajęli się lekarze.

W sobotę po godzinie 15.00, do policjantów bielskiej drogówki pełniących służbę w Proniewiczach na drodze krajowej nr 19, podjechał kierujący toyotą. Zdenerwowany mężczyzna powiedział, że przewozi do szpitala młodszego brata, który wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Okazało się, że bielszczanin rozciął sobie nadgarstek podczas pracy ze szlifierką kątową i jego rana mocno krwawiła. Kierujący poprosił funkcjonariuszy o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala, ponieważ liczyła się każda minuta. Policjanci natychmiast rozpoczęli pilotaż pojazdu, przy użyciu sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. Do pokonania mieli trasę kilku kilometrów przez krajową 19 oraz centrum Bielska Podlaskiego. W tych godzinach na drogach panował wzmożony ruch pojazdów. Jednak już po kilku minutach mundurowi oraz podróżujący toyotą dotarli do szpitala. Tam 18-latek natychmiast trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / ik)