Policjanci z Jelcza-Laskowic i Oławy odzyskali auto za 300 tys. zł

Wspólne działania policjantów z Jelcza-Laskowic i Oławy doprowadziły do zatrzymania mieszkańca powiatu żarskiego, podejrzanego o kradzież z włamaniem do Audi A8, o wartości 300 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali skradzione auto i przekazali je właścicielowi. Za popełnione przestępstwo zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.