Policyjna eskorta dziecka, które wypiło rozpuszczalnik Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z pomorskiej drogówki pilotowali do szpitala kobietę z 9-letnim synem. Chłopiec wymagał natychmiastowej pomocy medycznej, a w piątkowe popołudnie centrum Gdańska było całkowicie zakorkowane. Funkcjonariusze na sygnałach zapewnili bezpieczny dojazd do szpitala.

W ubiegły piątek (6.08.2021) przed godziną 14.00, do stojących w korku policjantów z samochodu na sąsiednim pasie zaczęła krzyczeć kobieta. Jak się okazało, wiozła ona do szpitala swojego 9-letniego syna, który wypił przez pomyłkę rozpuszczalnik. Z uwagi na to, że jest to substancja toksyczna, niezbędna była natychmiastowa pomoc medyczna.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku natychmiast podjęli decyzję o wykonaniu asysty podczas przejazdu na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Powiadomili o interwencji oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji i z włączonymi sygnałami świetlnym i dźwiękowymi zapewnili bezpieczny i szybki dojazd dziecka do szpitala. Dzięki działaniom policjantów z pomorskiej drogówki chłopiec otrzymał natychmiastową pomoc specjalistów.

(KWP w Gdańsku / kp)