Policjanci pomogli mężczyźnie z rzadką chorobą Data publikacji 09.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pierwszy dzień pracy nie zawsze zaczyna się tak jak to sobie zaplanowaliśmy. Przekonał się o tym nowo przyjęty pracownik ochrony jednej z olsztyńskich galerii, który w trakcie pracy dostał ataku drgawek. Na szczęście w pobliżu znajdował się trzyosobowy patrol policjantów z OPP w Olsztynie.

Wychodząc do służby policjant nigdy nie może być pewien tego co go na niej spotka. W sobotę, 07.08.2021 r., policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie zgodnie z poleconymi im zadaniami pilnowali porządku w jednej z galerii handlowych znajdujących się w mieście. W pewnym momencie zauważyli, że w strefie jadalnej na ziemi leży mężczyzna u którego występowały objawy padaczki. Policjanci w zakresie posiadanych przez siebie umiejętności natychmiast udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy medycznej, a następnie zabezpieczyli poszkodowanego do czasu przybycia karetki pogotowia. Jak się okazało, że 28-latek jest pracownikiem firmi ochroniarskiej, a to był jego pierwszy dzień w pracy.

Jak później się okazało, mężczyzna ten cierpi na rzadką chorobę i wymagał przetransportowania do szpitala celem dalszej hospitalizacji. Dzięki aktywnie pełnionej służbie i błyskawicznej rekacji policjantów, poszkodowany dostał taką szansę. Warto podkreślić, że w skład będącego na miejscu patrolu wchodziła młoda policjantka Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, odbywająca służby adaptacyjne i była to jedna z jej pierwszych interwencji.

Przypominamy, gdy widzimy osobę, która może potrzebować pomocy - reagujmy! Czasami wystarczy jeden telefon lub prosty gest, aby pomóc ocalić czyjeś zdrowie, a nawet życie.

(KWP w Olsztynie / mw)