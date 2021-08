Paserzy części samochodowych w rękach policjantów. W identyfikacji kradzionych części pomógł nowoczesny sprzęt

Działania policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji na terenie powiatu wołomińskiego doprowadziły do zatrzymania 7 osób podejrzanych o paserstwo części samochodowych. Na trzech posesjach funkcjonariusze zabezpieczyli elementy pochodzące z wcześniej skradzionych pojazdów, których łączna wartość wynosi niemalże 450 tysięcy złotych. Pięciu zatrzymanych usłyszało zarzuty. Za paserstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.