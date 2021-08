Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego 4 listami gończymi Data publikacji 10.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale również poza nią. Dowiódł tego funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji w Drezdenku. W czasie wolnym od służby, robiąc zakupy, zauważył 46-latka poszukiwanego 4 listami gończymi. Mężczyzna próbował odjechać taksówką lecz został zatrzymany. Najbliższe 3 lata i 4 miesiące spędzi zatem za kratkami.

W sobotę 7 sierpnia br., w godzinach przed popołudniowych funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji w Drezdenku będąc po służbie na zakupach, jego uwagę przykuł inny klient sklepu. Początkowo nie mógł sobie skojarzyć skąd go zna. Jednak po krótkim przyjrzeniu skojarzył, że to poszukiwany 4 listami gończymi mężczyzna. Osoba ta poszukiwana była za przestępstwa związane z licznymi kradzieżami. Przez kilka miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, unikając kary za popełnione czyny. Dochodzeniowiec cały czas miał mężczyznę na oku, ale w międzyczasie powiadomił swoich kolegów po fachu. Po zrobieniu zakupów, zauważył, że 46-latek kieruje się w stronę taksówki. Policjant bez wahania, nie patrząc na wszelkie zagrożenia, podbiegł do pojazdu i przy użyciu chwytów obezwładniających wyciągnął poszukiwanego z taksówki. Po przyjeździe mundurowych przekazał mężczyznę w ręce mundurowych.

Policjant wykazał się wzorową postawą. Swoim postepowanie daje przykład do naśladowania dla nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz przekonanie społeczeństwa, że zawsze na policjantów można liczyć nie tylko podczas służby ale także poza nią.. Mężczyzna poszukiwany był za liczne kradzieże, najbliższe 3 lata i 4 miesiące spędzi za kratami.

(KWP w Gorzowie / mw)