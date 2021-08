Kolejne niebezpieczne potrącenie rowerzysty – nagranie ku przestrodze… Data publikacji 10.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Zielonej Górze na rondzie PCK doszło do kolejnego potrącenia rowerzysty na przejeździe dla rowerów. Niebezpieczne zdarzenie z udziałem „niechronionego uczestnika ruchu drogowego” zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Kierowcy i rowerzyści - prosimy o ostrożność na drogach, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

W niedzielny wieczór, 8 sierpnia br., kierujący osobową skodą, zjeżdżając z ronda PCK w ulicę Dąbrówki nie zauważył jadącego od strony centrum miasta rowerzysty znajdującego się na drodze dla rowerów. Na nagraniu widać, że rowerzysta próbował zahamować przed wjechaniem na przejazd, ale niestety nie zdążył wyhamować i doszło do jego potrącenia. Rowerzysta został odwieziony do szpitala, gdzie otrzymała pomoc medyczną. Kierujący samochodem mężczyzna był trzeźwy. W sprawie tego wypadku drogowego zielonogórscy policjanci prowadzą postępowanie przygotowawcze. To kolejne potrącenie rowerzysty w czasie tych wakacji.

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów jest priorytetem dla zielonogórskich policjantów, bo to właśnie „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” podczas kolizji czy wypadku narażeni są na dużo poważniejsze konsekwencje niż kierujący samochodami osłonięci karoserią pojazdu. W wyniku potrąceń zarówno piesi, jak i rowerzyści często tracą zdrowie, którego odzyskanie może czasami potrwać wiele tygodni czy miesięcy. Zdarzają się niestety także tragiczne w skutkach konsekwencje wypadków jakimi są utrata życia czy kalectwo. Zielonogórscy policjanci kolejny już raz przestrzegają i przypominają o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na drogach. Szczególnie teraz w okresie wakacyjnym, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dzieci i młodzież poruszające się po ulicach pieszo, rowerami czy bardzo popularnymi w ostatnim czasie hulajnogami. Uważajmy na innych uczestników ruchu drogowego i zachowajmy ostrożność w rejonach przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. Kierowco - ustąp pierwszeństwa rowerzyście na przejeździe dla rowerów. Rowerzysto - zanim wjedziesz na przejazd dla rowerów upewnij się, że kierujący samochodem zauważył cię i zdąży zatrzymać pojazd.

KWP w Gorzowie/ ik

