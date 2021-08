Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podczas meczu Legia Warszawa - Dinamo Zagrzeb i zapobiegli konfrontacji pomiędzy pseudokibicami Data publikacji 11.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na stadionie Legii Warszawa piłkarze rozegrali mecz rewanżowy z piłkarzami z Chorwacji. W trakcie monitorowania przemieszczania się zorganizowanych grup policjanci zlokalizowali kilka autobusów spoza granic Polski, które jechały w kierunku Warszawy. Z uwagi na informacje wskazujące na przygotowywaną konfrontację zwaśnionych pseudokibiców 3 pojazdy zostały zatrzymane. Dzięki wspólnym działaniom policjantów z garnizonu łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i Komendy Stołecznej Policji, nie doszło do "ustawki" a cudzoziemcy opuścili bezpiecznie teren Polski. Spotkanie obu piłkarskich drużyn przebiegło bez zakłóceń.

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Dinamo Zagrzeb budził niestety nie tylko sportowe emocje, ale także obawę, że może dojść do „ustawek” między kibicami. Mecze podwyższonego ryzyka, a takim był niewątpliwie wczorajszy mecz pomiędzy Legią Warszawa a Dinamo Zagrzeb, generują zwykle wiele policyjnych działań obejmujących teren całego kraju. I tym razem nad bezpiecznym i sprawnym przejazdem wszystkich kibiców czuwali policjanci z kilku garnizonów: łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego oraz Komendy Stołecznej Policji.

Wczoraj, w godzinach popołudniowych policjanci monitorując przemieszczanie się zorganizowanych grup zlokalizowali kilka autobusów spoza granic Polski, które jechały w kierunku Warszawy. Po decyzji o zakazie udziału zagranicznych kibiców w meczu i braku możliwości wejścia na stadion Legii - żaden z tej międzynarodowej grupy nie miał biletu na wydarzenie - autokary zostały zatrzymane. Przez wiele godzin skrupulatnie sprawdzano pojazdy i podróżujących nimi mężczyzn oraz ich bagaże. W trakcie czynności nie ujawniono w autokarach przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, jednak chorwaccy kibice przygotowani byli na konfrontację. Świadczy o tym chociażby znaleziony sprzęt sportowy w postaci ochraniaczy łokci, rękawic czy ochraniaczy szczęk, wykorzystywany przy "ustawkach", co potwierdziło tylko wcześniejsze ustalenia.

W sumie na terenie garnizonu łódzkiego zatrzymanych zostało prewencyjnie 149 osób. Po wykonaniu wszystkich czynności osoby te zostały zwolnione i bezpiecznie, w asyście funkcjonariuszy, opuściły teren Polski.

Dzięki zdecydowanym wspólnym działaniom policjantów z garnizonów łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i stołecznego nie doszło do konfrontacji pseudokibiców, która patrząc na to co wydarzyło się w Chorwacji w ubiegłym tygodniu jak i na doniesienia medialne, mogłaby zakończyć się tragicznie.

(KSP, KWP w Łodzi, KWP zs. w Radomiu, KWP w Katowicach)

Film Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podczas meczu Legia Warszawa - Dinamo Zagrzeb i zapobiegli konfrontacji pomiędzy pseudokibicami Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podczas meczu Legia Warszawa - Dinamo Zagrzeb i zapobiegli konfrontacji pomiędzy pseudokibicami (format mp4 - rozmiar 15.38 MB)