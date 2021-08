Podziękowania dla świeradowskich policjantów za udzieloną pomoc Data publikacji 11.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Za pośrednictwem burmistrza Świeradowa-Zdroju na ręce Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Leśnej wpłynęły podziękowania dla świeradowskich policjantów, którzy widząc grupę zagubionych i mocno zmęczonych turystów, pomogli im dotrzeć do celu ich podróży.

Dolnośląscy policjanci każdego dnia starają się dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa i osób, które postanowiły odwiedzić tę część Polski. Funkcjonariusze nigdy nie pozostają obojętni na problemy i zagrożenia, z którymi zmagają się Dolnoślązacy oraz inne osoby spędzające swój czas w naszym regionie. Niejednokrotnie wiąże się to z podejmowaniem niebezpiecznych interwencji, ale nie zawsze.

Czasem wystarczy zwykłe zainteresowanie się czyimś losem, wskazanie drogi bądź po prostu udzielenie potrzebnej informacji, aby rozwiązać problem, który komuś wydawał się niezwykle poważny.

Do takiej właśnie sytuacji doszło w powiecie lubańskim, gdzie świeradowscy policjanci pomogli grupie turystów, którzy zagubieni i mocno zmęczeni próbowali odnaleźć drogę do celu swojej podróży. Pomimo tego, iż funkcjonariusze wykonywali po prostu swoje obowiązki, które każdego dnia realizują w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, turyści byli pod wielkim wrażeniem troski, uczynności, życzliwości i zrozumienia z jakim policjanci podeszli do tego wydawać by się mogło prozaicznego zdarzenia i wystosowali w związku z tym podziękowania dla mundurowych

Dziękujemy za opiekę, troskę, uczynność, życzliwość, zrozumienie nietypowej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy i wskazanie właściwej drogi z Czarciego Młyna do urokliwego Świeradowa”- w tych prostych, ale jakże ważnych i miłych dla policjantów słowach, turyści podziękowali za otrzymaną pomoc.

Takie podziękowania są dla funkcjonariuszy dowodem na to, że są potrzebni i nawet najprostsza pomoc może być zauważona oraz doceniona przez osoby, które były w potrzebie. Ten drobny gest daje policjantom poczucie dobrze spełnionego obowiązku i motywuje do dalszej pracy na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Lubaniu