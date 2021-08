Policjanci wsparli inicjatywę pomocy dla chorego Mikołajka

W weekend na terenie gminy Dobromierz odbyły się „Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody”. Dochód z pikniku przeznaczony został na rzecz chorego chłopca Mikołaja. Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Słotwinie dołączyli do kibiców tej imprezy, bo dla mundurowych była to również doskonała okazja do tego, by promować bezpieczeństwo.