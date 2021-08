Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 12.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant kryminalny z żarskiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał 39-letniego nietrzeźwego kierowcę. Funkcjonariusz zauważył pojazd jadący „zygzakiem”, gdy spacerował z rodziną. Kierujący osobowym fordem miał prawie promil alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania.

We wtorek, 10 sierpnia br., późnym popołudniem, w Żarach na ulicy Artylerzystów, policjant będąc na rodzinnym spacerze zauważył jadącego „zygzakiem” osobowego forda. Był to sygnał dla funkcjonariusza, że przyczyną takiej jazdy może być alkohol, dlatego natychmiast podbiegł do zatrzymującego się przed sygnalizacją świetlną pojazdu. Już po pierwszych słowach wypowiedzianych przez kierującego, policjant miał pewność, że jest on nietrzeźwy. Wyjął kluczki uniemożliwiając kierowcy kontynuowanie dalszej jazdy oraz nakazał mu zająć miejsce na tylnej kanapie. Funkcjonariusz przekazał nietrzeźwego mężczyznę mundurowym z żarskiej drogówki, których wezwał na miejsce. Badanie stanu trzeźwości 39-letniego kierowcy wykazało prawie promil alkoholu w jego organizmie. Ponadto okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Za swoje bezmyślne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Funkcjonariusz wydziału kryminalnego z żarskiej komendy udowodnił swoim zachowaniem, że policjantem jest się przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

