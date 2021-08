Policjantka na wolnym zatrzymała drogowego przestępcę Data publikacji 13.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z katowickiej komendy wojewódzkiej w czasie wolnym od służby zatrzymała kompletnie pijanego kierowcę. Funkcjonariuszka od razu zareagowała, gdy zauważyła samochód jadący pod prąd. Gdy kierowca chciał zawrócić samochodem, podeszła do auta, a gdy zobaczyła, że kierowca jest pijany, wyjęła mu kluczyk ze stacyjki uniemożliwiając dalszą jazdę oraz wezwała patrol Policji

Wczoraj przed godziną 18.00 policjantka z Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach będąc w czasie wolnym od służby wychodziła z apteki na ulicy Dehnelów. Funkcjonariuszka usłyszała najpierw uporczywy dźwięk klaksonu, a po chwili zauważyła, że kierowca seicento jedzie ulicą pod prąd. Gdy kierowca auta próbował zawrócić, policjantka podeszła do samochodu. Wtedy miała już pewność, że jest on pod wpływem alkoholu. Mężczyzna ledwo siedział za kierownicą, wyczuwalna była od niego woń alkoholu i usilnie starał się przekonać policjantkę, że “mieszka niedaleko i pojedzie sobie do domu”. Policjantka zareagowała stanowczo. Zabrała mu kluczyk ze stacyjki uniemożliwiając dalszą jazdę, a na miejsce wezwała policyjny patrol. Jak się okazało, 48-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Utracił już prawo jazdy i grozi mu kara do 2 lat więzienia.

Reakcja policjantki jest przykładem, że bezpieczeństwo to dla mundurowych sprawa priorytetowa nawet w czasie wolnym od służby.

(KWP w Katowicach / kp)