Kryminalni zabezpieczyli narkotyki o wartości ponad 150 tysięcy złotych Data publikacji 13.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 2,4 kilogramów narkotyków i 3 zatrzymanych mieszkańców Częstochowy w wieku od 18 do 25 lat to efekt kilkumiesięcznej wnikliwej pracy policjantów z grupy do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Za posiadanie narkotyków grozi im od 3 do 10 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu kryminalni zwalczający przestępczość pseudokibiców zatrzymali 3 mężczyzn, którzy posiadali łącznie prawie 24 tysiące działek dilerskich amfetaminy, metaamfetaminy i 44 tabletki ekstazy.

W ubiegły piątek (6 sierpnia) w wyniku podjętej obserwacji na osiedlu Północ, funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn, którzy posiadali przy sobie substancje psychotropowe. Przy 18-latku policjanci znaleźli kilka działek dilerskich metaamfetaminy, a przy jego starszym o 7 lat koledze 45 działek. Jak się okazało, 25-latek również w miejscu zamieszkania przechowywał narkotyki. Policjanci oprócz 1160 działek dilerskich metaamfetaminy znaleźli też 44 tabletki ekstazy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat więzienia. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

Tego samego dnia nieumundurowani stróże prawa dotarli także do 23-letniego mieszkańca miasta, który w pomieszczeniu gospodarczym posiadał ponad 21 tysięcy działek dilerskich amfetaminy i prawie 1,6 tysiąca działek metaamfetaminy. Na wniosek prokuratora sąd zastosował względem 23-latka 3-miesięczny areszt. Za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych grozi mu do 10 lat więzienia.

Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami i dopalaczami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas do brania narkotyków i dopalaczy.

(KWP w Katowicach / kp)