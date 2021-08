Policjanci z Archiwum X wracają do sprawy zaginięcia 14-letniej Darii Młynarczyk z Piły – 10 tysięcy nagrody za informację Data publikacji 13.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z poznańskiego Archiwum X wracają do sprawy zaginięcia Darii Młynarczyk. Zdarzenie miało miejsce 9 listopada 1995 roku w Pile. Policjanci podejrzewają, że dziewczynka padła ofiarą zabójstwa. W związku z tym Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył 10 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże policjantom rozwikłać tę sprawę.

Policjanci z poznańskiego Archiwum X wracają do nierozwiązanych spraw sprzed lat. W ich zainteresowaniu są niewykryte zabójstwa, a także zaginięcia osób, których los po wielu latach pozostaje nieznany.

Jedną z takich spraw jest sprawa zaginięcia nastoletniej Darii Młynarczyk z Piły. 9 listopada 1995 roku 14-letnia wówczas Daria wyszła z domu przy al. Poznańskiej i poszła do księgarni po podręcznik do nauki języka angielskiego. Tamtego dnia miała być widziana na przystanku autobusowym przy al. Poznańskiej, w rejonie ulicy Polnej w Pile. Do domu jednak nie wróciła.

Obecnie szczegółową analizą sprawy sprzed 25 lat, zajęli się policjanci z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Policjanci podejrzewają, że dziewczynka mogła paść ofiarą zabójstwa, a jej zwłoki zostały ukryte.

W związku z tym Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która przekaże policjantom informacje mogące pomóc rozwikłać tę sprawę.

Informacje należy przekazać oficerom operacyjnym dostępnym pod numerem telefonu 505 087 927.

(KWP w Poznaniu / kp)