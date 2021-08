Zatrzymano dwie osoby w sprawie nielegalnych odpadów chemicznych Data publikacji 13.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali dwóch podejrzanych o nielegalne składowanie i transportowanie odpadów chemicznych. Sprawa zaczęła się od informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska o nielegalnym składowisku na terenie gminy Kaźmierz. Policjanci, którzy zajęli się sprawą, odkryli kolejne składowisko na terenie gminy Opalenica. Zatrzymani usłyszeli zarzuty za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Grozi im do 5 lat więzienia.

9 sierpnia br. policjanci otrzymali zgłoszenie od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o tym, iż na terenie gminy Kaźmierz składowane są niebezpieczne odpady. Jak się okazało, na terenie jednego z byłych gospodarstw znajdowało się kilkadziesiąt pojemników z tworzywa sztucznego typu mauser oraz beczek wypełnionych płynnymi substancjami, najprawdopodobniej chemicznymi niewiadomego pochodzenia. Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż mogły to być pochodne m.in. lakierów i farb.

Na miejscu pracowali policjanci, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska oraz Straż Pożarna. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, pobrali próbki do badań oraz przesłuchali świadków.

Teren, na którym składowane były odpady należał do 45-letniego mieszkańca gminy Kaźmierz. W dniu działań służb mężczyzny nie było w domu. Próbował uniknąć kontaktu z policjantami, to jednak nie spowodowało uniknięcia odpowiedzialności. Szamotulscy kryminalni zatrzymali go następnego dnia. Gdy przyjechali do jego domu, 45-latek próbował ukryć się w szafie. Próba zakamuflowania się była jednak nieskuteczna i mężczyzna trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Odkryto też, że 45-latek najprawdopodobniej mieszał część substancji z obornikiem.

To jednak nie był finał tej sprawy. Policjanci dotarli do kolejnej osoby podejrzanej o udział w procederze. Był to 32-letni mieszkaniec gminy Opalenica. Kryminalni ustalili, iż mężczyzna może przebywać na terenie Pniew, i tam też został zatrzymany przez miejscowych dzielnicowych 11 sierpnia br. Przy współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, w miejscu zameldowania mężczyzny, policjanci odkryli kolejne nielegalne składowisko odpadów chemicznych. Znajdowało się tam kilkadziesiąt pojemników z podobnymi płynnymi substancjami.

Dzisiaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, gdzie usłyszeli zarzuty za nieodpowiednie składowanie i transport odpadów. Taka nielegalna działalność stworzyć mogła zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Mogła również mieć wpływ na skażenie środowiska. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec obu mężczyzn dozoru policyjnego. Postępowanie jest w toku.

Za to przestępstwo polskie prawo przewiduje do 5 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / kp)