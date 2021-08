Działania drogówki z wykorzystaniem drona – cel? Zapewnić bezpieczeństwo pieszym! Data publikacji 13.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego wspomagani przez kolegów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji prowadzili działania na drogach powiatu zielonogórskiego. Kontrolowana była trzeźwość kierujących, a także ich zachowanie w okolicach przejść dla pieszych. Mundurowi dzięki wykorzystaniu drona mogli dokładnie obserwować ruch pojazdów i reagować w przypadku łamania prawa.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu czynników, jednym z nich jest stosowanie się do obowiązujących przepisów. Szczególne znaczenie ma to dla bezpieczeństwa „niechronionych uczestników ruchu”. Jeżeli kierujący nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu czy rowerzyście, konsekwencje zdarzenia drogowego są bardzo poważne.

W czwartek (12 sierpnia) policjanci zielonogórskiej drogówki monitorowali sytuacje na przejściach dla pieszych i przez kilka godzin wykorzystywali policyjnego drona z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zamontowana w nim kamera bardzo wyraźnie rejestrowała zachowania zarówno kierujących jak i pieszych. Od samego rana funkcjonariusze skupili się także na trzeźwości kierowców i zarówno w mieście jak i na drogach gminnych oraz powiatowych skontrolowali ponad 700 kierujących samochodami. Trzech z nich prowadziło samochody po użyciu alkoholu, za co odpowiedzą przed sądem.

W czwartkowych działaniach brało udział blisko 70 policjantów, którzy ujawnili 53 wykroczenia – w tym 20 popełnionych przez kierujących w okolicach przejść dla pieszych. Funkcjonariusze zatrzymali 3 prawa jazdy, w tym 2 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 kilometrów na godzinę. Jeden z kierujących nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uciekał przed patrolem. Jego samochód dachował – na szczęście kierującemu nic się poważnego nie stało. Jak się okazało mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Odpowie nie tylko za wykroczenie drogowe, ale również za przestępstwo z artykułu 178b – niezastosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności. Inny zatrzymany kierujący prowadził samochód pomimo cofniętych uprawnień do kierowania – ten czyn również jest przestępstwem określonym w artykule 180a – grozi za niego do 2 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, ze od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące przejść dla pieszych, zgodnie z nimi pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Bardzo ważne jest także właściwe zachowanie przed przejściem – nie wyprzedzamy i nie omijamy samochodu, który zatrzymał się aby przepuścić pieszego!

Nowe przepisy nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Film 135-181354.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 135-181354.mp4 (format mp4 - rozmiar 21.94 MB)