W ramach dwóch śledztw przejęto mienie warte ok. 31,3 mln zł Data publikacji 16.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymanie podejrzanych czy przejęcie urządzeń służących do popełniania przestępstw nie kończy prowadzonych śledztw. Funkcjonariusze dążą także do ustalenia i przejęcia majątków należących do podejrzanych. Tylko w ostatnim czasie w ramach dwóch postępowań prowadzonych przez CBŚP i PK, przy współpracy KAS, na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o łącznej wartości ok. 31,3 mln zł, są to głównie nieruchomości i udziały w spółkach.

Zabezpieczenie majątkowe, które wynika z prawa karnego procesowego daje możliwość skutecznego odebrania podejrzanym dochodów, które zostały uzyskane w wyniku popełnionych przestępstw. Jest to bardzo skuteczne narzędzie stosowane w zwalczaniu przestępczości. Dlatego też policjanci dążą do ustalenia faktycznego majątku należącego do podejrzanych, aby pozbawiać ich owoców pracy.

W ostatnim czasie, w ramach prowadzonych dwóch postępowań, policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, a prokuratorzy z Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych na łączną kwotę ok. 31,3 mln zł. Jedno ze śledztw jest prowadzone wspólnie z Podlaską Krajową Administracją Skarbową.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie rozbitej przez CBŚP, KAS i PK zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzali ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Według śledczych podejrzanym udało się wyłudzić 45 mln zł i usiłowali wyłudzić kolejne prawie 46 mln zł. O przeprowadzonej realizacji można przeczytać w artykule pt.: Rozbita grupa wyłudzająca dofinansowanie na realizację innowacyjnych projektów. Funkcjonariusze szczegółowo analizowali majątek należący do podejrzanych. W wyniku podjętych działań zabezpieczono udziały w spółkach oraz nieruchomości w postaci domów, mieszkań i apartamentów, na łączną kwotę blisko 26 mln zł.

Kolejną sprawę policjanci CBŚP i prokuratorzy z Prokuratury Krajowej prowadzą od kilku miesięcy. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej byli aktywni nie tylko w Polsce, ale też prowadzili agencje towarzyskie w Wielkiej Brytanii. Czynności wykonywano w ramach tzw. „zespołu JIT”, przy udziale Eurojustu. O sprawie pisaliśmy w komunikacie pt.: Rozbita grupa, zlikwidowane agencje towarzyskie w Wielkiej Brytanii, zatrzymani podejrzani. Według śledczych w agencjach od 2019 roku mogło „pracować” kilkadziesiąt kobiet różnych narodowości. Zyski z tego procederu były transferowane do Polski, gdzie inwestowano je w nieruchomości. I to właśnie te nieruchomości stały się celem funkcjonariuszy. W efekcie zabezpieczono domy, mieszkania i działki budowlane znajdujące się na terenie woj. podlaskiego, na łączną kwotę ponad 5,3 mln. zł.

Tylko w tym roku, w wyniku podjętych działań przez CBŚP i Prokuratury, na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości ponad 490 mln zł. W większości są to nieruchomości w postaci domów, mieszkań czy działek budowlanych, ale przejmowane są także luksusowe samochody, różnego rodzaju wartościowy sprzęt czy biżuteria. Warto zaznaczyć, że korzystając z możliwości jakie daje art. 232b KPK, prokuratorzy przekazują instytucjom pożytku publicznego, w tym przede wszystkim szpitalom zabezpieczony podczas działań towar. Przepis ten daje możliwość w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii nieodpłatnego przekazania zajętych przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią (Kolejne uderzenie w grupę i następny sprzęt przekazany na walkę z pandemią).