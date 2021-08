Zaatakował kobietę w autobusie. Został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 16.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z I Komisariatu Policji ustalili i zatrzymali 39-letniego mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego, który w sposób brutalny bez powodu zaatakował kobietę w autobusie. Dzięki pracy kryminalnych mężczyzna usłyszał zarzuty. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu.

Zdarzenie miało miejsce pod koniec lipca w Gorzowie Wielkopolskim. Kobieta jechała autobusem Miejskiego Zakładu Komunikacji i siedziała na miejscu znajdującym się na końcu autobusu. Na wysokości ulicy Piłsudskiego wsiadł do autobusu nieznany jej mężczyzna, który kobietę obserwował. Jak wynika z nagrania, mężczyzna bez żadnego słowa zaatakował kobietę uderzając ją w twarz, po czym wysiadł na najbliższym przystanku. Na podstawie relacji pokrzywdzonej kobiety oraz zabezpieczonego monitoringu kryminalni z I komisariatu policji zajęli się sprawą. Wnikliwa i żmudna praca policjantów pozwoliła na wytypowanie podejrzewanego. We wtorek (10 sierpnia) funkcjonariusze przystąpili do realizacji i namierzyli go w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Tam zatrzymali 39-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Prokuratura objęła ściganiem z urzędu to przestępstwo.

Śledczy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, przy czym czynu tego dokonał działając publicznie i bez powodu, przez co zlekceważył porządek prawny. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego czynu, tłumacząc się, że nie wie co było powodem takiego zachowania. Wobec mężczyzny prokurator zastosował dozór oraz zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonej.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Film 156-186169.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 156-186169.mp4 (format mp4 - rozmiar 10.91 MB)