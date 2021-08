Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a w trakcie blokady uszkodził radiowozy Data publikacji 16.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 26-letniemu piratowi drogowemu, który nie zatrzymał się do kontroli i w trakcie zastosowanej przez policjantów blokady uszkodził radiowozy teraz może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności i 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Wobec mężczyzny zastosowany został tymczasowy areszt.

W trakcie pełnienia służby policjanci otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna zatankował do pełna bmw na stacji paliw i nie uiścił opłaty. Po kilku minutach mundurowi z koszalińskiej drogówki zauważyli wskazany pojazd, w związku z tym podali sygnał do zatrzymania się kierującemu. Mężczyzna nie reagował na sygnały mundurowych i z impetem odjechał.

Policjanci natychmiast podjęli pościg za uciekającym bmw mężczyzną przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ten jednak za nic miał sygnały i pędził ulicami miasta, łamiąc tym samym przepisy ruchu drogowego i stwarzając ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Na ulicy Połczyńskiej funkcjonariusze użyli radiowozu, jako środka przymusu bezpośredniego, ale 26-latek staranował pojazd i odjechał. Mundurowi kolejny raz zastosowali blokadę oznakowanym radiowozem przy ul. Poprzecznej i skutecznie unieruchomili pojazd. 26-letni pirat drogowy został zatrzymany.

Nieodpowiedzialny kierujący, który świadomie nie zatrzymał się do kontroli drogowej popełnił przestępstwo. Obowiązujące przepisy mówią, że kierowca, który świadomie zmusi policjantów do pościgu i nie zatrzyma się mimo stosowania przez funkcjonariuszy sygnałów dźwiękowych i świetlnych popełnia przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci w tej sprawie wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych, aby zgromadzić obszerny materiał dowodowy. 26-letni mężczyzna już usłyszał zarzuty i decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie został wobec niego zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

(KWP w Szczecinie / kp)