Policjanci wyciągnęli z rzeki dwóch topiących się mężczyzn Data publikacji 16.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku – sierż. Joanna Baran oraz mł. asp. Krzysztof Bogucki najpierw wyciągnęli z wody 42-latka, a następnie z pomocą ratowników medycznych nieprzytomnego 51-latka. Okazało się, że obaj byli kompletnie pijani. Na szczęście szybka i skuteczna interwencja funkcjonariuszy zapobiegła możliwej tragedii. Po raz kolejny przypominamy: woda to żywioł, który nie wybacza błędów!

W sobotę (14.08.2021 r.) około godziny 1.30 oficer dyżurny Komisariatu Policji w Dobrym Mieście otrzymał zgłoszenie, że w pobliżu ul. Kościuszki w rzece Łyna topi się mężczyzna. Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol w składzie sierżant Joanna Baran oraz młodszy aspirant Krzysztof Bogucki. Funkcjonariusze w rzece zauważyli nieprzytomnego mężczyznę, a przy nim innego mężczyznę próbującego wyciągnąć z wody topielca, który po chwili również znalazł się w rzece. Sytuacja była na tyle groźna, ponieważ nocą nurt rzeki był wartki, a zejście do wody utrudnione ze względu na stromą skarpę. Policjanci natychmiast ruszyli na ratunek. Najpierw z wody wyciągnęli 42-latka, a następnie z pomocą przybyłych na miejsce ratowników medycznych wydobyli z rzeki nieprzytomnego 51-latka. Po kilku minutach mężczyzna odzyskał przytomność i został zabrany do szpitala. Z kolei 42-latek nie wymagał hospitalizacji. Okazało się, że obaj mężczyźni byli kompletnie pijani. Nieodpowiedzialni mężczyźni postawili na nogi nie tylko Policję, ale także ratowników medycznych oraz strażaków płetwonurków. Z relacji 42-latka wynikało, że mężczyzna, wracając do domu, zauważył topiącego się 51-latka, jednak ze względu na promile krążące w jego organizmie nie potrafił samodzielnie wyciągnąć go na brzeg. Tym razem, dzięki skutecznej i szybkiej interwencji funkcjonariuszy, którzy bez wahania ruszyli na ratunek, nie doszło do tragedii.

Przypominamy! Woda to żywioł, który nie wybacza błędów!

Nie przeceniajmy swoich umiejętności!

Nie łączmy aktywnego wypoczynku z alkoholem!

Korzystajmy ze strzeżonych plaż i sprawdzonych miejsc!

Apelujemy o ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku podczas wypoczynku nad wodą!

KWP w Olsztynie / ik