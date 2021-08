Siłą doprowadził pacjentkę do czynności seksualnej. Jest już w areszcie

Do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy trafił 51-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna w jednym z gabinetów stomatologicznych przemocą doprowadził 24-letnią kobietę do obcowania płciowego. Policjanci sprawdzają, czy było to jednorazowe zdarzenie, czy podejrzany ma na swoim koncie więcej tego typu przestępstw. Może mu grozić do 12 lat więzienia.