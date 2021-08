Funkcjonariusze uratowali nieprzytomnego mężczyznę Data publikacji 16.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Paczkowa udzielili skutecznej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, który leżał na chodniku. 56-latek nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. Sierż.sztab. Mateusz Michalak oraz sierż. Daniel Grochowiecki natychmiast udzielili pomocy przedmedycznej oraz wezwali pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala - jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

6 sierpnia br., dyżurny Komisariatu Policji w Paczkowie otrzymał zgłoszenie o leżącym na chodniku mężczyźnie. Pod wskazane miejsce natychmiast został skierowany policyjny patrol w składzie sierżant sztabowy Mateusz Michalak oraz sierżant Daniel Grochowiecki. Na miejscu policjanci zastali osoby zgłaszające interwencję oraz mężczyznę, który stracił już przytomność. Policjanci sprawdzili jego funkcje życiowe. Niestety 56-latek nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. Policjanci od razu przystąpili do resuscytacji i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze nie przerywali resuscytacji, aż do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki ich szybkiemu i skutecznemu działaniu w trakcie czynności prowadzonych już wraz z ratownikami medycznymi nieprzytomny mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. 56-latek został przewieziony do szpitala - jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

