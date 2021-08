Policyjni wodniacy pomogli żeglarzom na jeziorze Wigry Data publikacji 16.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy pomogli turystom na jeziorze Wigry. Mundurowych wspomagali ratownicy suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy jachty żaglowe wywróciły się, a ich załogi wpadły do wody. Po akcjach ratunkowych wszystkie załogi bezpiecznie trafiły na brzeg.

Wczoraj przed południem policyjni wodniacy i ratownicy WOPR-u zauważyli przewrócony jacht na jeziorze Wigry. Do zdarzenia doszło w okolicy plaży Muzeum Wigier. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli z pomocą. Po dotarciu na miejsce mundurowi zauważyli trzy osoby w wodzie. Żadna z nich nie miała na sobie kamizelek asekuracyjnych. Policjanci podali będącym w wodzie swoje kamizelki, a następnie sami wskoczyli do wody, aby ratować mężczyznę, który znikał pod taflą wody. Mundurowi bezpiecznie umieścili trzech mężczyzn w łodziach ratunkowych. Przywiązali żaglówkę do łodzi motorowych i ją postawili. Następnie wylali wodę z łodzi. Wszyscy bezpiecznie trafili na brzeg. Chwilę później okazało się, że kolejne osoby potrzebują pomocy. Mundurowi wspólnie z ratownikami suwalskiego WOPR-u znowu ruszyli z pomocą załodze żaglówki, która wywróciła niedaleko plaży Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajobrazowej w Starym Folwarku. Na miejscu byli już inni ratownicy suwalskiego WOPR-u, którzy wyciągnęli z wody dwie kobiety. W jeziorze pływało jeszcze dwóch mężczyzn, którym pomógł patrol z policyjnej łodzi. W tym przypadku cała czwórka suwalczan miała na sobie kamizelki asekuracyjne. Policjanci z ratownikami przywiązali żaglówkę do łodzi motorowych i ją postawili. Również i w tym przypadku załoga bezpiecznie trafiła na brzeg. Tuż po 13 wywróciła się kolejna żaglówka. Tym razem do zdarzenia doszło w rejonie Plosa Wigierskiego. Policyjni wodniacy pomogli wydostać się z wody trzem mężczyznom. Całe szczęście 64-latkowie mieli na sobie kamizelki asekuracyjne. I tym razem udało się postawić jacht po wywrotce. Turyści przyznali, że mimo dużego doświadczenia w żeglowaniu zaskoczyły ich warunki pogodowe. Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i sprawdzanie prognozy pogody przed wypłynięciem.

(KWP w Białymstoku / ik)