Śmiertelny wypadek, potrącenie motocyklisty i dziecka oraz nietrzeźwi kierujący na lęborskich drogach. Policjanci apelują o rozsądek i odpowiedzialną jazdę Powrót Generuj PDF Drukuj Miniony weekend niestety obfitował w zdarzenia drogowe na terenie powiatu lęborskiego. W tragicznym wypadku zginął 37-letni mężczyzna, do szpitala trafił potrącony przez samochód motocyklista, nietrzeźwy motorowerzysta najechał na 9-letnie dziecko. Policjanci wyjaśniają okoliczności tych zdarzeń i ponownie apelują do wszystkich użytkowników dróg o ostrożność. Bądźmy odpowiedzialni, zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

W sobotnią noc lęborscy policjanci pracowali na miejscu śmiertelnego wypadku, do którego doszło na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Wstępne ustalenia wskazują na to, że 37-letni mężczyzna kierujący toyotą najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków drogowych i na łuku podczas skrętu w lewo stracił panowanie nad samochodem. Auto dachowało. Kierowca oraz jego 28-letni pasażer przewiezieni zostali do szpitala. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 37-latek zmarł. Policjanci z technikiem kryminalistyki zabezpieczyli ślady i dowody i obecnie szczegółowo wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.

Do kolejnego zdarzenia na drodze doszło w sobotę po południu w Łebie. Tam 43-latek kierujący motorowerem potrącił idącego chodnikiem 9-letniego chłopca. Badanie alkotestem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Na szczęście dziecko nie odniosło poważniejszych obrażeń i nie było potrzeby jego hospitalizacji. 43-latek odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu kara 2 lat pozbawienia wolności i minimum 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jeszcze tego samego dnia wieczorem w Ługach na drodze krajowej nr 6 doszło do potrącenia motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca kią 35-latka podczas próby wyprzedzenia samochodu, nie upewniła się czy może bezpiecznie wykonać ten manewr i uderzyła w prawy bok motocykla, który już był w trakcie wyprzedzania ciągu pojazdów. 28-letni motocyklista z urazem dłoni i nóg został przewieziony do szpitala. Policjanci zabezpieczyli do szczegółowych wyjaśnień obydwa uczestniczące w zdarzeniu pojazdy.

Natomiast wczoraj rano w Steknicy na drodze W-214 funkcjonariusze drogówki wyeliminowali z ruchu pijanego kierowcę. Kierujący passatem 54-latek z powiatu zgorzeleckiego w woj. dolnośląskim miał w organizmie ponad 1 promil alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy i odholowali jego auto. Wkrótce śledczy przedstawią 54-latkowi zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Apelujemy do kierowców o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie na drodze. Musimy być świadomi niebezpieczeństw, na jakie jesteśmy narażeni na drogach. Głównymi przyczynami tragicznych w skutkach wypadków są: nadmierna prędkość i alkohol. Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, dostosowujmy jazdę do warunków panujących na drodze i pod żadnym pozorem nie siadajmy za kierownicą po spożyciu alkoholu. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami i czasem wystarczy chwila nieuwagi, by narazić kogoś na utratę życia albo zdrowia.