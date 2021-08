Nietrzeźwy wjechał w latarnię - zatrzymał go policjant po służbie Data publikacji 16.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Legnicy aspirant Piotr Brzostowiecki pokazał, że policjantem jest się także poza służbą. W dniu swoich urodzin wspólnie z bratem zatrzymał kierowcę citroena, który nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył w latarnię. Nietrzeźwemu mężczyźnie udaremniono ucieczkę i przekazano w ręce funkcjonariuszy. Legniczanin prowadził samochód mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

W minioną sobotę (14.08.2021) legnicki funkcjonariusz w gronie najbliższych obchodził swoje 50. urodziny. Kiedy zdmuchnął świeczki na torcie rozległ się głośny huk. Bez zastanowienia wyszedł z mieszkania, żeby zobaczyć, co było jego przyczyną. Rozglądając się dookoła, po przeciwnej stronie drogi zauważył samochód, który uderzył w latarnię, a wewnątrz pojazdu dostrzegł kierującego, który na szczęście nieskutecznie próbował odpalić rozbite auto.

Aspirant Piotr Brzostowiecki pracował także w wydziale ruchu drogowego, więc zdawał sobie doskonale sprawę z zagrożenia i konieczności natychmiastowej pomocy. Bez chwili wahania poprosił o wsparcie brata i wspólnie podbiegli do kierowcy. Tam już wyczuli silną woń alkoholu z ust mężczyzny siedzącego za kółkiem, który nieudolnie próbował przekręcić kluczyk w stacyjce. Funkcjonariusz sprawnie odebrał 69-latkowi kluczyki i udaremnił mu ucieczkę. Nietrzeźwy mężczyzna został przekazany w ręce policjantów legnickiej drogówki, którzy przeprowadzili badanie alkomatem. Wynik wskazał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, co wiąże się z licznymi konsekwencjami dla tak nieodpowiedzialnego kierowcy. Grozi mu przede wszystkim kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów.

Cieszymy się, że mamy kolegów i koleżanki, którzy poza służbą swoimi czynami udowadniają, jak ważne jest dbałość o bezpieczeństwo i pomoc drugiemu człowiekowi.

(KWP we Wrocławiu / kp)