Oszukiwali podszywając się pod dostawcę energii elektrycznej Data publikacji 17.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zatrzymali 3 obywateli Gruzji, którzy dokonywali oszustw lub usiłowali oszukać obywateli Polski podszywając się pod jednego z dużych dostawców energii elektrycznej. Oszuści swoimi działaniami doprowadzili do wyłudzenia danych umożliwiających logowanie do systemów bankowości elektronicznej. Na terenie całego kraju przyjęto 170 zawiadomień złożonych przez pokrzywdzonych, a szacowane straty wynoszą nie mniej niż 495 tys. zł. Zabezpieczono również urządzenia i karty SIM wykorzystywane w przestępczym procederze.

Sprawie przyjrzeli się bacznie policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Ich skrupulatne działania operacyjne, w wyniku kolejnej częściowej realizacji na terenie Warszawy, doprowadziły do zatrzymania grupy 3 obywateli Gruzji. Jak wynika z ustaleń, podejrzewani od czerwca do chwili zatrzymania, podszywając się pod jednego z dużych dostawców energii elektrycznej, wysłali ponad 350 tys. wiadomości SMS, wykorzystując do tego ponad 1900 kart SIM. Wiadomości SMS zawierały informację o konieczności dopłaty do rachunku za energię elektryczną oraz link do płatności przekierowujący na fałszywą stronę banku. W ten sposób oszuści wyłudzali dane umożliwiające logowania do systemów bankowości elektronicznej.

W chwili obecnej na terenie całego kraju przyjęto 170 zawiadomień złożonych przez pokrzywdzonych, a wstępnie straty szacowane są na nie mniej niż 495 tys. zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również urządzenia i karty SIM wykorzystywane w przestępczym procederze.

Zebrany materiał dowodowy i zatrzymani obywatele Gruzji zostali przekazani funkcjonariuszom Komendy Rejonowej Policji Warszawa Mokotów. Tam mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty dopuszczenia się oszustw. Na wniosek policjantów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KRP Warszawa Mokotów i prokuratora wobec zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Policja ostrzega, aby zachowywać szczególną ostrożność, sprawdzać tego typu wiadomości i pod żadnym pozorem nie klikać w aktywne linki w nich zawarte. Linki takie mogą bowiem przekierowywać na fałszywą stronę banku, co niejednokrotnie może skończyć się utratą oszczędności.

(Biuro dw. z Cyberprzestępczością KGP/ ik)