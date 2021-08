Wracając do domu zatrzymał nietrzeźwego kierującego

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał mężczyzna zatrzymany przez funkcjonariusza z komisariatu w Siechnicach. Policjant, mimo iż skończył służbę, to zareagował natychmiast, kiedy zauważył niebezpieczne zachowanie na drodze. Wyprzedził nietypowo zachowującego się kierowcę i zmusił go do zatrzymania. Okazało się, że kierujący mercedesem jest nietrzeźwy. Warto podkreślić, że to już nie pierwsze tego typu zatrzymanie na koncie starszego sierżanta Marka Aleksandrzaka.