Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę. Wcześniej wyprowadził go z dymiącego pojazdu Data publikacji 17.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z zawierciańskiego Wydziału Kryminalnego w czasie wolnym od służby zatrzymał kompletnie pijanego kierowcę. Stróż prawa wyciągnął ze stacyjki kluczyki i pomógł mężczyźnie wydostać się z auta, które wjechało w barierkę przy moście. Kierujący volkswagenem miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjant z Wydziału Kryminalnego z zawierciańskiej komendy w niedzielny wieczór wracał z rodziną do domu. Jadąc drogą prowadzącą z Kuźnicy Wąsowskiej do Wąsosza w gminie Koniecpol, przy moście na rzece Pilica zauważył samochód, który wjechał w barierkę. Spod maski wydobywał się dym, a z pojazdu wypływały płyny eksploatacyjne. Policjant natychmiast zareagował. Podszedł do samochodu, w którym znajdowała się tylko jedna osoba. Po otwarciu drzwi volkswagena policjant miał już pewność, że mężczyzna siedzący za kierownicą jest pod wpływem alkoholu. Wyciągnął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Następnie pomógł mężczyźnie wydostać się z pojazdu. Kierowca w obawie przed konsekwencjami starał się przekonać policjanta, aby ten puścił go do domu. Policjant, dzwoniąc na numer alarmowy 112 zgłosił całe zdarzenie. Policyjny patrol sprawdził stan trzeźwości kierowcy. Jak się okazało miał on ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Nie posiadał też uprawnień do kierowania pojazdami. Na miejscu była też załoga karetki pogotowia. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Przypominamy!

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Kierowanie pojazdem bez uprawnień zagrożone jest karą grzywny. W takiej sytuacji może zostać orzeczony także zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowco – pamiętaj!

Piłeś – nie jedź! Wsiadając za kierownicę po alkoholu stwarzasz śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego!

(KWP w Katowicach / kp)