Seryjny złodziej katalizatorów w rękach jeleniogórskich policjantów

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę, który podejrzany jest o liczne kradzieże katalizatorów. Przestępstw, których może mieć na koncie co najmniej 14, dopuścił się w Jeleniej Górze i na terenie powiatu karkonoskiego w okresie od marca do lipca br. Łączne straty jakie spowodował u pokrzywdzonych wyniosły ponad 13 tys. zł. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.