Policjanci uratowali tonącego bielika Data publikacji 17.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pełniący służbę na jeziorze chełmżyńskim, w okolicach Pluskowęs dostrzegliśmy dryfującego, dość okazałych rozmiarów, ptaka. Do pomocy, aby go wyciągnąć, wezwali kolegę, który akurat w tym czasie przebywał w okolicy na urlopie. Z informacji uzyskanej przez policjantów wynika, że uratowany ptak to prawdopodobnie dorosły osobnik bielika.

W poniedziałek (16.08.2021) o godz. 12:20 policjant z Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, miał służbę w patrolu na łodzi na Jeziorze Chełmżyńskim z kolegą z komisariatu w Chełmży. Policjanci, w okolicach Pluskowęs, dostrzegli dryfującego, dość okazałych rozmiarów, ptaka. Na początku nie było wiadomo, jaki to gatunek. Podpływając bliżej zaważyli, że to zanurzający się pod wodą orzeł bielik. Jego zachowanie wskazywało, że jest bardzo wycieńczony. Mimo to, na widok motorówki, zaczął zachowywać się bardzo agresywnie.

Policjanci stanęli przed dylematem jak najbezpieczniej wyciągnąć go z wody. Wiedząc, że w pobliżu nad jeziorem, wypoczywa w trakcie urlopu kolega też policjant, zadzwonili do niego, aby przypłynął do nich z rękawicami i sprzętem umożliwiającym wyjęcie drapieżnego ptaka z wody. Policjant pospieszył kolegom z pomocą. Wspólnymi siłami udało się wyciągnąć go na pokład policyjnej łodzi.

O zdarzeniu policjanci poinformowali dyżurnego chełmżyńskiego komisariatu, który z kolei powiadomił Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po odbiór wyłowionego bielika zgłosił się pracownik Chełmżyńskiego Centrum Zdrowia Zwierząt. Według informacji uzyskanej od lekarza weterynarii uratowany ptak to prawdopodobnie dorosły osobnik bielika zwyczajnego, czyli gatunku z rodziny jastrzębiowatych. Ptak trafił pod opiekę profesjonalistów.

(KWP w Bydgoszczy / kp)