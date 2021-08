Mężczyzna zagubił się w lesie. Pomogli miejscowi policjanci Data publikacji 17.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Chwile niepewności przeżył mężczyzna, który zagubił się podczas leśnej wycieczki. Na szczęście z pomocą przyszli policjanci ze Szczebrzeszyna, którzy dzięki znakomitej orientacji i znajomości terenów leśnych naprowadzili mężczyznę na właściwą drogę, aż do patrolu. Tym razem skończyło się na strachu i wydłużonym spacerze po lesie. Pamiętajmy jednak, aby podczas leśnych wypraw nie stracić czujności i bezpiecznie wrócić do domu.

Wczoraj przebywający na terenie Roztocza mieszkaniec województwa śląskiego wczesnym rankiem zdecydował się na wycieczkę do lasu w gminie Szczebrzeszyn. Po kilku godzinach zorientował się, że nie wie gdzie jest. Nie potrafił zlokalizować drogi, którą mógłby wyjść z leśnego kompleksu. O swojej sytuacji powiadomił służby ratunkowe. Operator numeru alarmowego 112 przekazał informację dyżurnemu zamojskiej komendy, który natychmiast na miejsce zdarzenia wysłał policjantów z Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie. Mundurowi zadzwonili do zagubionego 65-latka. Doskonale orientowali się w terenie i znali okoliczne lasy. Przekazywane przez policjantów na bieżąco wskazówki okazały się trafne. Dzięki nim zagubiony grzybiarz dotarł do leśnej drogi, gdzie czekał na niego już policyjny patrol.

Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało. Tym razem skończyło się na kilku godzinach niepewności oraz dodatkowych kilometrach marszu.

Wybierając się na wycieczkę do lasu należy wcześniej dobrze się do takiej wyprawy przygotować. Przed wyjściem należy poinformować o tym bliskich i wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać. Warto także określić, kiedy zamierzamy wrócić. Do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób. Należy dodać do stroju elementy odblaskowe i zabrać ze sobą latarki, w czasie zapadającego zmroku będziemy bardziej widoczni. Zabierzmy ze sobą także naładowany telefon komórkowy, który może okazać się bardzo przydatny w sytuacjach kryzysowych. Przydać się może również kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie buty. Jeśli w leśnych wyprawach biorą udział dzieci lub osoby starsze, schorowane należy nie tracić ich z pola widzenia, chwila nieuwagi może zakończyć się dla nich tragicznie.

(KWP w Lublinie / kp)