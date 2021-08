Policjanci ze Skawiny odzyskali samochód pochodzący z kradzieży i zatrzymali złodzieja Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skawinie odzyskali skradzione audi i zatrzymali 51-letniego mężczyznę, odpowiedzialnego za ten czyn. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

W połowie lutego br. do Komisariatu Policji w Skawinie przyszedł mężczyzna, który zgłosił kradzież swojego pojazdu marki Audi A3. Jak poinformował, do zdarzenia doszło na parkingu jednego ze sklepów na terenie gminy Skawina, w czasie gdy właściciel był na zakupach. Sprawą zajęli się kryminalni. W wyniku poczynionych ustaleń policjanci dotarli do 51-letniego mieszkańca Skawiny. 13 sierpnia br. na terenie jego posesji funkcjonariusze odnaleźli ukryte w garażu audi. W trakcie czynności śledczy ujawnili też sfałszowany dokument, które rzekomo upoważniał 51-latka do użytkowania skradzionego pojazdu.

Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut: kradzieży pojazdu i sfałszowania dokumentu, do czego się przyznał. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Pojazd został zabezpieczony, a następnie przekazany jego właścicielowi.

(KWP w Radomiu / mw)