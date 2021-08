Pijany pojechał po pizzę. Zatrzymał go policjant na wolnym Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, pojechał samochodem po pizzę. Został ujęty przez policjanta przebywającego na wolnym.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 14.08.2021 r., około godz. 22.00 przed jednym z lokali gastronomicznych w powiecie bocheńskim. Policjant, który na co dzień pełni służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym w bocheńskiej komendzie, zauważył dwóch mężczyzn, którzy chwiejnym krokiem szli w stronę zaparkowanego nieopodal forda. Jeden z nich usiadł za kierownicą i zaczął odjeżdżać. Widząc to policjant uniemożliwił mu dalszą jazdę otwierając drzwi i odbierając kluczyki pojazdu. Funkcjonariusz natychmiast wezwał umundurowanych kolegów, którzy zbadali trzeźwość 32-latka, mieszkańca powiatu limanowskiego. Wynik? Ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po jego sprawdzeniu, okazało się, że mężczyzna posiada także sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Oświadczył, że przyjechał tyko po zamówioną w lokalu pizzę.

Za jazdę z zakazem prowadzenia pojazdów grozi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Za jazdę pod wpływem alkoholu do 2 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / ik)