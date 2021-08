Policjantka po służbie znalazła torebkę z dużą kwotą pieniędzy. Szybko ustaliła właścicielkę i zwróciła zgubę Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawdziwą uczciwością i postawą godną naśladowania wykazała się policjantka ze Wschowy. Młodszy aspirant Wioletta Kruszkowska–Grycz znalazła na cmentarzu torebkę, w której było około 14,5 tysiąca złotych wraz z dokumentami i bardzo szybko ustaliła do kogo może ona należeć. Torebka w ciągu godziny wróciła do właścicielki.

W poniedziałek, 16 sierpnia br., policjantka będąca poza służbą znalazła na jednym ze wschowskich cmentarzy torebkę z dokumentami oraz gotówką w wysokości około 14,5 tysiąca złotych. Osoba, która ją zgubiła musiała być zrozpaczona, dlatego funkcjonariuszka natychmiast przystąpiła do działania - zabezpieczyła torebkę i zaczęła szukać właściciela. Niestety żadna osoba znajdująca się w okolicy nie była właścicielem torebki. Policjantka przyniosła ją zatem do wschowskiej komendy, gdzie ustaliła do kogo należy zguba. Okazało się, że zgubiła ją jedna z mieszkanek Wschowy, która była bardzo szczęśliwa gdy dowiedziała się, że jej własność nie przepadła.

Postawa policjantki niewątpliwie zasługuje na dużą aprobatę. To właśnie dzięki jej reakcji i uczciwości pieniądze i dokumenty powróciły do właścicielki.

(KWP w Gorzowie Wlkp.) / ik