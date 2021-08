POLICYJNY DRON ZAREJESTROWAŁ WYPADEK DROGOWY Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Od pewnego czasu lubuscy policjanci ruchu drogowego strzegą bezpieczeństwa kierowców i pieszych także z nieba. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego drona, funkcjonariusze jeszcze skuteczniej mogą zwalczać drogowych piratów. Ten specjalistyczny sprzęt w rękach doświadczonych policjantów może oznaczać tylko jedno – coraz większe bezpieczeństwo na drogach regionu.

W trosce o zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim podróżnym, lubuscy policjanci wykorzystują wiele specjalistycznych urządzeń i pojazdów. Są to między innymi nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, szybkie motocykle, nowoczesne urządzenia służące do mierzenia prędkości i stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a od kilku miesięcy także drony. Bezzałogowe statki powietrzne zostały po raz pierwszy wykorzystane przez lubuskich policjantów wiosna tego roku, realizując działania poświęcone bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki posiadającej 30-krotny zoom kamerze, zamontowanej do drona, mundurowi z powietrza mogli dokładnie dostrzec niebezpieczne zachowania kierowców jak i pieszych.

Tym razem dron wykorzystany był w działaniach prowadzonych w powiecie krośnieńskim. Był pomocny w ujawnianiu wielu nieprawidłowości, którymi wykazywali się zmotoryzowani. Łącznie policjanci zdyscyplinowali 35 kierowców. Ponadto oko kamery bezzałogowego statku powietrznego zarejestrowało zdarzenie drogowe. W nim kierująca osobowym audi nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i uderzyła w busa jadącego drogą krajową. Ten jeszcze delikatnie uderzył w oczekujący na wjazd na droge krajową osobowy volkswagen. Zarówno kierująca audi jak i kierujący fiatem ducato byli trzeźwi. Bardzo groźnie wyglądające zdarzenie z uwagi na obrażenia kobiety zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Pokazuje to w sposób jednoznaczny, jak chwila braku koncentracji lub ignorowania znaków może skutkować na drodze.

Policyjny dron wylądował ale zbyt długiej przerwy od pracy miał nie będzie. Za chwilę sterowany przez policjantów będzie wykorzystywany w innym regionie lubuskiego. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pieszych

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film Video_1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Video_1.mp4 (format mp4 - rozmiar 14.37 MB)