Policjanci odzyskali skradziony samochód Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli odzyskali skradziony samochód osobowy marki Mazda 6 i zatrzymali kierującego nim 29-latka. Jak się okazało, nie było to jedyne przestępstwo, które mężczyzna miał na sumieniu.

15 sierpnia 2021 roku około 13.30 do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu osobowego marki Mazda 6. Do kradzieży miało dojść na parkingu jednego z większych nowosolskich osiedli.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, oficer dyżurny niezwłocznie przekazał informację pełniącym służbę patrolom. W tym samym dniu po godzinie 17.00 policjanci ogniwa patrolowo - interwencyjnego w trakcie czynności służbowych zauważyli jadący ulicą Wojska Polskiego w stronę wyjazdu z miasta na drogę S-3 pojazd odpowiadający zgłoszeniu. W wyniku natychmiastowych działań policjanci zatrzymali auto. Jak się okazało, zatrzymany do kontroli samochód marki Mazda 6 pochodził ze zgłoszonej wcześniej kradzieży. Ponadto kierujący 29-latek chwilę przed zatrzymaniem doprowadził do kolizji z innym pojazdem i odjechał z miejsca zdarzenia. W trakcie interwencji okazało się również, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a badanie na zawartość alkoholu w w organizmie wykazało ponad 1 promil.

Mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie. Za popełnione czyny z artykułu 178a §1 i 278 kodeksu karnego odpowie przed sądem.

(KWP w Gorzowie / mw)