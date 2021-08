Rawscy dzielnicowi odnaleźli zaginionego grzybiarza Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Rawscy dzielnicowi odnaleźli 79-latka, który wybrał się na grzyby i zgubił się w lesie. Już po kilku godzinach od informacji o zaginięciu mężczyzna cały i zdrowy został przekazany rodzinie. Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę.

17 sierpnia 2021 roku około godziny 14.20 do oficera dyżurnego rawskiej komendy wpłynęła informacja o zaginięciu 79-letniego mieszkańca gminy Cielądz. Mężczyzna około godziny 8.30 pojechał na grzyby i do godzin popołudniowych nie powrócił do domu. Członkowie rodziny, bojąc się o jego zdrowie i życie początkowo sami próbowali go odszukać. Odnaleźli jedynie samochód, którym mężczyzna pojechał do lasu. W związku z tym rodzina poinformowała Policję o zginięciu. Zaraz po zgłoszeniu Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej ogłosił alarm i rozpoczęto poszukiwania, w które zaangażowano maksymalne siły policyjne. Do działań skierowani zostali również policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Tuż po godzinie 18:00 rawscy dzielnicowi odnaleźli 79-latka kilka kilometrów od miejsca odnalezienia samochodu. Mężczyzna cały i zdrowy, po przebadaniu przez medyków, został przekazany rodzinie.

Apelujemy i przypominamy, że na każde grzybobranie warto iść z osobą towarzyszącą. W przypadku osób starszych, chorych,czy dzieci należy zapewnić im szczególne bezpieczeństwo. Jeżeli musimy iść sami, należy poinformować o tym najbliższych oraz zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy lub inne urządzenia posiadające lokalizatory GPS. Warto również zabrać ze sobą elementy odblaskowe, latarkę oraz ciepłą odzież, która ochroni nas przed zmarznięciem w sytuacji, gdy zgubimy się w lesie.

(KWP w Łodzi / mw)