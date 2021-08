Jeden był poszukiwany ENA, a drugi ukrywał się od 2015 roku - zostali zatrzymani Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce jeleniogórskich stróżów prawa wpadło dwóch mężczyzn, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeden z nich był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z rozbojem z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego dopuścił się na terenie Austrii. Drugi natomiast, który ma na swoim koncie rozbój i oszustwo, unikał więzienia od 2015 roku. Został zatrzymany w Warszawie, dzięki współpracy funkcjonariuszy z Jeleniej Góry i policjantów z komendy stołecznej.

36-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie. 23 lipca br. austriacki wymiar sprawiedliwości wystawił za nim ENA w związku z przestępstwem, którego mężczyzna dopuścił się na terenie tego kraju w dniu 4 lipca br. Wówczas 36-latek nożem zastraszył obywatela Austrii, a następnie go okradł. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, po czym został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, a następnie do sądu.

Drugi z poszukiwanych mężczyzn został zatrzymany przez policjantów kryminalnych z jeleniogórskiej komendy miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji VI w Warszawie. 65-letni jeleniogórzanin w ręce stróżów prawa wpadł 16 sierpnia br. w jednym z warszawskich mieszkań. Był on poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze celem zastosowania tymczasowego aresztowania za oszustwo oraz na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe, również celem zastosowania tymczasowego aresztowania za rozbój. Mężczyzna poszukiwany był od 2015 roku. Jak ustalili funkcjonariusze, w tym czasie ukrywał się na terenie Czech.

(KWP we Wrocławiu / mw)