Policjant w czasie wolnym od służby pomógł seniorowi cierpiącemu na zaniki pamięci Data publikacji 18.08.2021 Policjant wydziału kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji udzielił pomocy 90-letniemu mieszkańcowi Oświęcimia, cierpiącemu na zaniki pamięci. Senior wybrał się na krótki popołudniowy spacer po jednym z oświęcimskich osiedli, lecz stracił orientację i nie potrafił wrócić do swojego mieszkania.

W środę, 11.08.2021 r., po południu policjant w czasie wolnym od służby wybrał się na plac zabaw ze swoim dzieckiem. Idąc chodnikiem wzdłuż ulicy Słowackiego, tuż przy jednym ze skrzyżowań, zauważył starszego, zdezorientowanego mężczyznę. Widząc, że senior z pewnością ma jakiś problem policjant podszedł do niego i zapytał, czy może mu jakoś pomóc. Okazało się, że mężczyzna wyszedł z mieszkania na spacer, jednakże nie potrafił znaleźć drogi powrotnej, ani też nie pamiętał swojego adresu zamieszkania. Z uwagi na fakt, że w pobliżu znajdował się budynek oświęcimskiej Policji funkcjonariusz wraz z seniorem udali się do komendy, by ustalić miejsce zamieszkania starszego pana. Mundurowi sprawdzili adres, po czym jeden z patroli zawiózł seniora do domu.

Apelujemy do wszystkich osób, aby kierując się empatią wobec innych, widząc starszą zdezorientowaną osobę, nie pozostawiać jej bez pomocy. Wystarczy zatrzymać się na chwilę i zapytać, czy jest potrzebna pomoc. W przypadku potwierdzenia, należy zadzwonić na numer alarmowy 112.

(KWP w Krakowie / ik)