Specjalistyczne ambulanse dla policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 18.08.2021

Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego "APRD" to specjalistyczny radiowóz do obsługi wypadków drogowych przez policjantów. Cztery takie właśnie przyjechały do kujawsko-pomorskiego garnizonu. Trafią do Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.

Zakupiony przez Komendę Główną Policji radiowóz „APRD” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Projekt „ Bezpieczniej na drogach - Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji”. Samochody vw crafter zostały dla potrzeb Policji specjalnie wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na miejscu wypadków drogowych czy kolizji. Samochód jest wyposażony we wszystkie dostępne na rynku systemy zapewniające bezpieczeństwo oraz komfort, takie jak: ABS, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy), poduszki powietrzne, nowoczesny układ ogrzewania, klimatyzację, system sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym oparty na technologii LED, zabudowę wnętrza przystosowaną do przewożenia osób wraz z wyposażeniem służbowym.

Ponadto zabudowa pojazdu taka jak: maszt z najaśnicami, dodatkowe oświetlenie zewnętrzne, znak "! UWAGA WYPADEK", agregat prądotwórczy oraz wyposażenie pojazdu w fotele, biurka, sprzęt informatyczny - laptop, drukarka, skaner czy ruter WIFI, specjalistyczne policyjne zestawy umożliwiają sprawne podjęcie czynności w miejscu wypadku lub katastrofy w ruchu drogowym. Wymogi te zostały precyzyjnie określone przez użytkowników pojazdów, którzy współtworzyli specyfikację techniczną.

Radiowozy zakupiono za kwotę ponad 460 tys. złotych każdy. Wkrótce trafią wydziałów ruchu drogowego w komendach w Bydgoszczy (2 szt.), Toruniu i Włocławku.

(KWP w Bydgoszczy / ik)