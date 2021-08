Uważajmy na nową metodę oszustwa "na pocztę głosową"

Coraz częściej słyszy się o oszustach internetowych, którzy podszywają się pod różne instytucje wysyłając fałszywe linki. Ich celem jest otrzymanie dostępu do kont bankowych oraz kont do mediów społecznościowych. Oszuści wciąż modyfikują swoje przestępcze metody, m. in. te dotyczące nadsyłanych SMS-ów, chcąc stworzyć wrażenie legalności takiej wiadomości. Ostatnio policjanci otrzymują zgłoszenia dotyczące oszustwa "na pocztę głosową".